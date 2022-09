Metaverse : la parfumerie veut (aussi) faire partie du game.

Champ de tous les possibles, le metaverse permet aujourd'hui d'acheter de la mode et des accessoires virtuels, de découvrir des expositions ou encore d'assister à des concerts. Mais ces nouveaux mondes à la frontière du réel sont surtout plébiscités par les marques pour s'offrir une visibilité auprès de leur cible de prédilection, la Génération Z, qui maîtrise ces univers comme aucune autre bien que seule une minorité s'y soit essayée. Résultat, certaines marques prennent le parti de frapper fort, là où les consommateurs sont bel et bien présents, dans l'univers du gaming, une forme de metaverse plébiscitée par des milliards de personnes à travers le monde.

Armani Beauty vient de s'associer avec l'un des jeux les plus populaires, "Fortnite", pour promouvoir son tout nouveau parfum masculin "Code". Il ne s'agit bien évidemment pas de tester la nouvelle fragrance en ligne mais de participer à une expérience immersive, baptisée "Rewrite the Code", pour en découvrir les contours et donner l'envie au plus grand nombre de l'essayer et de l'adopter.