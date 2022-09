Metaverse : l’embrouille des faux live

Cap Canaveral, ou presque. Plantée dans une Ancienne Belgique déserte, une quinzaine d’ordinateurs téléportait, il y a plus d’un an, les gestes et la voix de Zwangere Guy. Flanqué d’une combinaison capturant ses mouvements, le pilier du rap bruxellois était alors projeté en temps réel - en taille XXL - dans un concert virtuel peuplé d’un public d’avatars. L’expérience fascinante et boiteuse, avait l’audace de miser sur une prise de son directe et une régie virtuelle. Plus d’un an après ce sold out de 2200 places, les MTV Video Music Awards 2022 ouvraient dernièrement la catégorie " meilleure performance dans le metaverse ". Mais gare à la gueule de bois post covid. Car la nature live de ces concerts hébergés en plein confinement par Roblox, Minecraft ou Fortnite pose sérieusement question.