Metaverse : comment Séoul veut simplifier la vie des citoyens en se dupliquant.

Baptisé "Metaverse Seoul", le projet concerne tous les domaines de son administration municipale. Il combine aussi bien le concept de "jumeau numérique", qui consiste à recréer, sous forme virtuelle, une infrastructure existante y compris une ville entière, que la réalité virtuelle pour la forme.

Le but est de rendre la ville encore plus "intelligente" et ses services facilement accessibles à tous. Dès 2023, certains services administratifs de la ville seront ainsi accessibles dans le metaverse. Les utilisateurs pourront créer un avatar et explorer divers bureaux virtuels de la mairie.

A terme, le but est de permettre à chacun d'avoir accès à des informations sur l'éducation, la collecte des impôts ou encore le dépôt de plaintes.

Le projet vise à faciliter la connexion des citoyens avec les services gouvernementaux en faisant fi des contraintes de temps, d'espace et de langue.

Au-delà de l'aspect administratif, "Metaverse Seoul" entend bien tirer parti de ce qu'autorise un jumeau numérique, c'est-à-dire que le projet va aussi permettre d'améliorer l'importance et la disposition de diverses infrastructures publiques, la sécurité des habitants ou encore la surveillance des incendies en temps réel. À terme, le projet proposera également des espaces de coworking virtuels pour permettre aux salariés de travailler à distance comme s'ils étaient dans un bureau réel.