Metaverse College : la première école au monde dédiée aux métiers du métaverse ouvre à Paris

Le Metaverse College se veut être "une école pour tous", selon Ridouan Abagri. Il souhaite faire de ces étudiants des personnes agiles capables de s’adapter à la fois à la technique et au management, par exemple.

A la croisée des chemins entre l’entrepreneuriat et le numérique, la pédagogie privilégie fortement la pratique à la théorie. Car c’est en se trompant qu’on apprend : "Le but est de faire pratiquer le maximum possible. Il faut créer, apprendre, échouer. Plus [l’étudiant] va se tromper, plus il va grandir", a déclaré Ridouan Abagri.