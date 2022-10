Métavers : en quoi cela va-t-il changer notre rapport au monde ?

Pour les philosophes contemporains, ce projet de Métavers risque inévitablement de façonner ce qu’ils appellent notre "être-au-monde" : "nous sommes toujours engagés dans le monde d’une certaine manière et chaque sorte d’être vivant se caractérise par une certaine façon bien définie d’être en connexion avec son milieu, qui dépend du type de sensibilité mobilisée, de la culture, etc. […] L’imagination, le langage et les technologies orientent nos capacités perceptives et cognitives ainsi que nos capacités d’agir ; ce sont pour nous des moyens d’entendre et de répondre aux sollicitations des êtres qui participent à notre vie", explique la chercheuse. C’est donc en ce sens que l’existence et l’utilisation d’un Métavers changeraient notre perception du monde et des choses.

Le problème, prévient Florence Caeymax c’est que "ce qui "compte" pour certains vivants peut tout à fait être indifférent ou invisible pour d’autres vivants." En d’autres termes : ce qui fait sens pour quelqu’un peut très bien ne pas faire sens pour quelqu’un d’autre. "Or, il nous est constamment nécessaire d’apprendre à saisir ce qui compte pour les autres vivants, comme il est nécessaire d’apprendre ce qui fait sens pour les autres, sans quoi "nos" mondes ne peuvent pas tenir."