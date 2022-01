Métaux lourds : quelle détoxification saine et naturelle pour notre organisme ?

Deux champs de possible s’offrent à nous pour atténuer au mieux les répercussions de ces métaux lourds sur notre organisme.

1. Préventivement et en travaillant à la source : on évitera autant que possible tout recours et contact avec les pesticides, insecticides ainsi que les cosmétiques chargés en métaux lourds. On évitera également l’usage de l’aluminium, des ustensiles de cuisine fabriqués avec l’un ou l’autre de ces éléments…

2. On entame une détox spécifique : la chélation.

Selon une autre approche, les Thermes d'Enghien-les-Bains (Val-d’Oise) se sont plongés sur une cure spécialement conçue pour éliminer les métaux lourds.