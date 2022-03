Métaux lourds dans le sol : l'avenir incertain inquiète les maraîchers liégeois

L'avenir incertain inquiète une trentaine de maraîchers en région liégeoise. On se souvient qu'à Olne, la coopérative "La ferme dans l'assiette" avait décidé d'arrêter ses activités début janvier. En cause: une présence trop élevée de cadmium et de plomb dans leurs terres selon les nouvelles normes européennes.