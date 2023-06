Métastases au cerveau : Shannen Doherty lutte et veut montrer "à quoi peut ressembler le cancer"

Ce sont de tristes nouvelles qui nous parviennent de Shannen Doherty, l'actrice de Beverly Hills 90210 et Charmed. Elle se bat depuis 2015 contre un cancer du sein reparti de plus belle après trois années de rémission entre 2017 et 2020. Début 2023, des examens ont révélé que des métastases avaient atteint le cerveau. Ces 6 et 7 juin elle a posté sur son compte Instagram deux vidéos prises en janvier dernier lors du début des séances de radiothérapie du cerveau.

Dans la première on y voit l'actrice de 52 ans allongée devant le dispositif médical tandis qu'un médecin lui explique le déroulement de la séance. Dans la deuxième vidéo, le visage de Shannen Doherty est filmé en gros plan durant le processus, en partie couvert d'un impressionnant masque de protection sur lequel coulent les larmes de la comédienne. Des images bouleversantes accompagnées d'une légende qui l'est tout autant: "Le 5 janvier 2023, mon scanner a montré des métastases dans mon cerveau. La vidéo d'hier montrait le processus d'adaptation au masque que vous portez pendant la diffusion des rayons sur votre cerveau. Le 12 janvier 2023, la première série de séances de radiothérapie a eu lieu. Ma peur est évidente. Je suis extrêmement claustrophobe et il se passait beaucoup de choses dans ma vie." Après avoir remercié le personnel de l'hôpital Cedars-Sinai qui prend soin d'elle, elle conclut: "Mais cette peur… la tourmente… Le timing de tout cela….(NDLR: elle est en instance de divorce avec son troisième mari) Voici à quoi peut ressembler le cancer."

Depuis l'annonce du diagnostic, Shannen Doherty tente de profiter de sa notoriété pour sensibiliser le public au vécu des patients atteints de cancer et rappeler l'importance des dépistages.