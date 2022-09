Métamorphose : le nouveau festival du Théâtre Varia à Bruxelles

L’été touche à sa fin. La nature, déjà, se prépare au sommeil. Elle se dépouille d’elle-même. Plus de temps à perdre, alors : il faut nous retrouver, prendre de nos nouvelles, réchauffer nos corps et nos imaginaires, aux derniers rayons du soleil. Il faut, aussi, ramasser les feuilles qui tombent à nos pieds, recueillir les fragments, rassembler les morceaux. Faire le point sur nos identités, choisir ce qu’on y garde et ce qui nous encombre. L’équinoxe est le moment où la durée du jour est égale à celle de la nuit. C’est un temps de partage, serein mais déterminé. Il nous invite à redéfinir nos ombres et nos contours. À réinventer nos paroles et nos gestes. À nous recomposer. À rester en éveil, ensemble, malgré l’hiver qui vient.

Avec, entre autres, Nadine Baboy, Emilie Maquest, Lucile Saada Choquet, Anne Thuot et Aurélien Leforestier, Elsa Poisot et Line Guellati, Isabelle Jonniaux, Armel Roussel.

