Metallica : voici à quoi ressemblerait "Enter Sandman" si c’était un morceau de Slipknot

Une fusion colossale !

Un fan averti de metal a décidé de réunir deux des groupes les plus emblématiques du genre, Metallica et Slipknot, pour démontrer à quel point ils peuvent se mélanger facilement.

Comme le rapporte le site Loudwire, le fan de metal Britannique Pete Cottrell – qui s'amuse à réinterpréter les titres et les riffs de nombreux groupes sur sa chaine YouTube – a publié une vidéo intitulée ‘What if Slipknot sounded like Metallica?’ ("Et si Slipknot sonnait comme Metallica?").

En se concentrant principalement sur "Enter Sandman" - le morceau d'ouverture de l'album éponyme de Metallica sorti en 1991 - la vidéo de Cottrell montre comment, avec un peu de bidouillage technologique et une bonne oreille, un classique de Metallica peut sonner presque exactement comme morceau de Slipknot.

Tout d'abord, Cottrell met l'accent sur les styles contrastés des deux groupes: "Metallica est plus old school, du style thrash des années 80 aux ballades rock contemporaines", déclare-t-il. "Slipknot est plus moderne, frénétique et brutal."

Cottrell partage ensuite certains des éléments clés qui l'ont aidé à transformer "Enter Sandman" en quelque chose de plus ressemblant à un morceau de Slipknot, en commençant par changer l'accordage pour le rendre "plus sombre et plus menaçant". Cotterell a ensuite ajusté le tempo, faisant passer le morceau original de 120 bpm (battements par minute) à un 190 bpm plus enragé qui fait écho à la puissance de Slipknot.

En ce qui concerne le rythme, Cotterell a discuté de ce qu'il appelait "le rythme de Joey", expliquant le rythme de batterie pour lequel le batteur de Slipknot, Joey Jordison, était connu et comment il a été incorporé dans la nouvelle prise.

Écoutez cette nouvelle version et comparez là avec l'originale :