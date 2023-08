Metallica vient en aide aux victimes des incendies à Hawaii

Les incendies de forêt qui se sont déclarés mardi et se sont rapidement propagés sur l'île de Maui ont réduit en cendres la ville historique de Lahaina. Brûlant des quartiers entiers et anéantissant des communautés, ils ont fait au moins 55 morts, ce qui en fait l'incendie de forêt le plus meurtrier aux États-Unis depuis cinq ans. Ces feux dévastateurs sont le résultat d'une confluence de conditions météorologiques : une végétation sèche, une faible humidité et les vents violents de l'ouragan Dora qui attisent les flammes.

Fortement lié aux îles hawaïennes, le conseil d'administration d'All Within My Hands a rapidement voté en faveur d'une subvention de 200 000 dollars pour le Maui Strong Fund établi par la Hawai'i Community Foundation (HCF). Le Maui Strong Fund fournit des ressources qui peuvent être déployées rapidement, en se concentrant sur la réponse rapide et le rétablissement des incendies désastreux qui se produisent encore à Maui.

On apprenait vendredi que le restaurant appartenant à Mick Fleetwood (Fleetwood Mac) n’avait pas résisté aux flammes, lui non plus.