Metallica : une version hypnotisante de "The Unforgiven" chantée en inuktitut

Cette adaptation est vraiment obsédante.

L'auteure-compositrice et interprète inuite canadienne Elisapie a publié une vidéo dans laquelle elle propose une version en inuktitut (une des principales langues inuites du Canada) du classique de Metallica, "The Unforgiven".

Elisapie est une musicienne, animatrice et réalisatrice de documentaires issue de la communauté inuite de Salluit dans le nord du Québec, à plus de 1000 milles au nord de Montréal. Son prochain album Inuktitut contiendra des interprétations personelles de morceaux de Led Zeppelin, Pink Floyd, Queen, The Rolling Stones et plus encore, chaque chanson étant accompagnée d'une histoire personnelle.

"Adolescente, je ne voulais traîner qu'avec la bande de garçons de mon village", raconte Elisapie. "Nous allions tous chez mon grand cousin et fumions de l'herbe en écoutant Metallica. La musique du groupe nous a permis de plonger dans les ténèbres de nos âmes brisées et de nous y sentir bien. C'était comme si on nous disait que c'était normal d'être triste."

La musicien a une histoire très particulière avec le groupe, comme elle le raconte bien :"Quand j'avais 14 ans, j'ai postulé pour un job à TNI, le premier télédiffuseur inuit, et j'ai été ravi quand j'ai été choisie pour le poste... Même si j'étais la seule personne à avoir postulé ! Tout le monde à la station rêvait d'avoir une interview avec Metallica. Le groupe était tellement aimé à Salluit que nous devions tenter le coup.

Metallica n'a accepté que deux interviews lors de sa tournée au Québec, et TNI a été choisi. Le producteur principal m'a accordé l'interview, et il y a de fortes chances que ce soit la pire interview que Kirk Hammett ait jamais faite avec une "journaliste". Il a dû être tellement confus de se retrouver face à une fille inuite de 15 ans, trop agitée, qui posait des questions qui n'avaient aucun sens. Mais aux yeux de mes potes, j'étais la plus cool, et c'est ce qui comptais."

