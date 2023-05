Metallica : une reprise en roue libre de "Master of puppets"

Vous le savez, à travers cette rubrique, nous aimons vous faire découvrir chaque jour des vidéos insolites que nous avons découvert sur le web, qui font le buzz ou que vous nous avez suggérées via nos réseaux sociaux.

La vidéo que nous vous proposons aujourd'hui ne déroge pas à la règle. Elle a été partagée sur Instagram par un certain Tom Fernandez Herrero.

Cet artiste espagnol venu de San Felices de Buelna est un professeur de musique qui a formé de nombreux musiciens espagnols qui sont actuellement actifs dans des groupes connus en Espagne tels que A-Tono, Cantaebria et Herjía.

Dans l'une de ses dernières vidéos, le musicien propose une reprise particulièrement originale du "Master of puppets" de Metallica. En effet, on le voit pédalant sur un vélo d'enfant relié à une batterie avant de donner le tempo au morceau pendant qu'il chante et joue de la guitare en même temps.

Découvrez cet exploit insolite dans la vidéo ci-dessous et donnez-nous votre avis sur notre page Facebook ou via notre compte Twitter.