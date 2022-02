Metallica : une réédition vinyle 40 ans plus tard

La compilation Metal Massacre du magazine The New Heavy Metal Revue de Brian Slagel (fondateur du label) était sortie le 14 juin 1982 et rassemblait des groupes de Los Angeles encore non signés. "Hit the Lights" avait été ajouté en dernière minute.

Dans un communiqué, Brian Slagel a expliqué : "j’ai reçu un coup de fil de Lars Ulrich, il faisait des jams avec James et deux autres gars dans un garage et ils jouaient des covers de Diamond Head et d’autres. Lars m’a demandé : "si je te sors une composition originale, est-ce que tu la mettras sur le disque ?", et j’ai répondu "oui, bien sûr". J’assistais sans le savoir à la naissance de Metallica".

"Le jour du mastering, nous avions toutes les chansons sauf celle du nouveau groupe de Lars du nom de Metallica", raconte l’assistant-producteur John Kornarens. "La session devait démarrer à 15h et nous avons attendu sur le trottoir, jusqu’à ce que Lars apparaisse avec cette cassette dans sa poche arrière".

Cette réédition de Metal Massacre sera disponible en édition limitée à 5000 exemplaires, pressés en vinyle "rouge rubis" que vous pourrez vous procurer via le site web de Metal Blade. Deux mille autres copies seront pressées sur vinyle clair, disponibles sur le site de Metallica.

En plus de cette compilation Metal Massacre, Metal Blade va souligner son 40e anniversaire avec d’autres festivités, dont une tournée menée par Cannibal Corpse, Whitechapel et Revocation dès le mois de mars.