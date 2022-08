Metallica : un troisième concert de charité pour le mois de décembre

Metallica annonce son troisième concert caritatif annuel All Within My Hands , qui aura lieu le 16 décembre de cette année à Los Angeles.

Rappelons qu'All Within My Hands (AWMH) est une ASBL lancée par Metallica en 2017 pour soutenir les communautés dans le besoin au niveau de l'éducation, de la lutte contre la faim, et qui vient en aide lors de nombreux aléas de la vie quotidienne.

"Nous sommes heureux d'annoncer la date de notre troisième "Helping Hands Concert & Auction" qui aura lieu le 16 décembre 2022 à Los Angeles au profit de notre association "All Within My Hands".

Nous n'avons pas pu nous voir en personne les années précédentes à cause de la pandémie, mais cette fois, notez-le dans vos agendas"!