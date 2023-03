Metallica : un extrait d'un nouveau titre et Robert Trujillo se met au chant

"Lorsque j'ai rejoint Metallica, je n'avais jamais chanté de ma vie, alors le fait que je puisse maintenant assurer un chant en deuxième voix est plutôt cool", a déclaré Robert. "Pour la première fois de ma vie, je peux chanter sur un album de Metallica et soutenir James [Hetfield]. J'en suis très fier... C'est la première fois que James et [le coproducteur] Greg [Fidelman] m'ont fait confiance en me confiant cette tâche sur un enregistrement de cette envergure. "

Il a ajouté : "J'ai été surpris quand Greg m'a appelé parce que je venais pour jouer un peu de basse, et il m'a dit : "Je vais te faire chanter sur quelques morceaux aussi". J'étais un peu nerveux. En même temps, j'étais très motivé. Heureusement pour moi, le rôle correspond vraiment à ma zone de confort, pour ainsi dire. La vibe et l'intérêt - je ne sais pas, je ne dirais pas la "qualité" de ce que j'avais à offrir, mais la partie se prête à ma personnalité, à ma voix, et elle s'accorde très bien avec le moment et le découpage de la basse. C'est cool que James et moi ayons pu improviser et créer ce morceau, et que je puisse aussi chanter dessus. "

"L'une des choses qui m'a le plus plu en rejoignant Metallica, c'est que j'allais apprendre comment ce groupe crée et développe des chansons, depuis la graine de l’idée jusqu’au résultat lourd et puissant. J'ai tout étudié : l'approche rythmique du chant, le chant conceptuel et les éléments mélodiques et rythmiques. Lars [Ulrich, batterie] insuffle ce côté tribal qu'il utilise dans beaucoup de ces chansons. Le feeling de Kirk [Hammett, guitare] a beaucoup d'âme. Pour moi, c'est une expérience d'apprentissage vraiment incroyable, à laquelle je peux participer d'un point de vue créatif, mais aussi en tant que soutien.

Rappelons aussi que les tickets sont à présent en vente pour la séance d’écoute du 13 avril : pour une soirée seulement, 72 Seasons sera diffusé dans des salles de cinéma, avec la projection de l’intégralité des clips et des commentaires des membres du groupe. Vous pouvez vous rendre sur le site metallica.film pour plus d’informations sur les cinémas concernés et le moyen de réserver vos tickets.

Nous en parlerons dans une séquence consacrée de l’émission Classic 21 Metal et nous aurons de très chouettes cadeaux à vous offrir en lien avec cette sortie !