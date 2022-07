Metallica : un clip pour "Master of Puppets" 36 ans après sa sortie !

Tout comme c’est le cas pour "Running Up the Hill" de Kate Bush qui connaît une deuxième vie grâce à la série, "Master of Puppets", joué à un moment clé du tout dernier épisode de la saison 4, remonte dans tous les charts du monde.

Metallica a déjà exprimé sa reconnaissance envers les réalisateurs et récemment, le Youtuber Kayjay avait quant à lui imaginé une version bien différente de cette reprise, en la jouant comme si Eddie n’avait pas répété.

Nous sommes face à un véritable phénomène de mode. Les fans de "Stranger Things", de Marvel ou encore de "Harry Potter" ont de l’imagination à revendre. Sur TikTok, ces accros de pop-culture n’hésitent pas à se mettre en scène dans leurs séries et films préférés, en utilisant des extraits vidéo. Une mode en vogue qui cartonne encore sur le réseau social chinois.