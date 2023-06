Metallica sort un nouvel EP live !

Il s’agit d’un nouvel EP de 4 titres dont deux extraits de leur dernier album en date et deux classiques.

Ce Live in Amsterdam qui n’est, jusqu’à présent, disponible que sous format digital et exclusivement sur Amazon Music, a été enregistré en avril dernier aux studios Ready Set d’Amsterdam.

On y retrouve deux extraits du dernier album du groupe 72 Seasons (sorti le 14 avril dernier) " Lux Æterna " et " If Darkness Had A Son ", de même que deux grands classiques : " Master Of Puppets " et " Nothing Else Matters ".