Metallica sort tout son nouvel album en langue des signes

"Ce fut un honneur de travailler avec Amber et les équipes de DPAN, et nous espérons que nos fans de la communauté sourde et malentendante apprécieront de découvrir l'album à travers ces vidéos", a déclaré Metallica dans un communiqué.

"Traverser ces 72 premières saisons a peut-être été une torture pour Metallica, mais aujourd'hui, ils réalisent qu'ils ont survécu à l'apocalypse pour partager leur sagesse."

Metallica a aussi sorti trois nouvelles vidéos ce week-end, en lien avec ce nouvel album arrivé vendredi.

" Shadows Follow ", " Room Of Mirrors " et " Sleepwalk My Life Away " ont désormais leur clip officiel.

Les vidéos de " Shadows Follow " et " Room Of Mirrors " ont été réalisées par Tristan Zammit, connu pour avoir travaillé sur des films pour des musiciens de rap comme XXXTentacion, Little Yachty et Denzel Curry, qui commente sur YouTube : "J'espère que tout le monde aime ça ! Merci à Metallica de m'avoir permis de le créer ! Le meilleur groupe de tous les temps".

Le clip de " Sleepwalk My Life Away ", lui, a été réalisé par Tim Saccenti, l'homme derrière la vidéo de " Lux Æterna " de l'année dernière. Saccenti a déjà travaillé avec Korn, Depeche Mode et Run The Jewels.