Metallica sidéré par l’intégration de "Master of Puppets" dans la série "Stranger Things"

"La manière dont les frères Duffer ont inclus la musique dans Stranger Things a toujours été un exercice de style, d’où notre enthousiasme quand nous avons appris que " Master of Puppets " y apparaîtrait. Et d’autant plus avec une histoire autour du titre. Nous étions impatients de voir le résultat final et il nous a tous sidérés ! C’est tellement bien fait que certains fans ont pu deviner le titre juste en voyant quelques secondes les mains de Joseph Quinn dans le trailer, c’est tellement cool ! "

Tye Trujillo, le fils de 17 ans de Robert Trujillo (lui-même bassiste de Metallica), a d’ailleurs contribué aux guitares sur la version du titre "Master Of Puppets" qui apparaît dans la saison 4 de la série "Stranger Things".

Quant à Kate Bush, ce sont 2.3 millions de dollars qui ont été générés grâce au streaming de sa chanson " Running Up That Hill " que l’on peut entendre dans cette série Stranger Things 4.

Il y a quelques jours, Kate Bush écrivait "Le monde est devenu fou" à propos du retour de son tube "Running Up That Hill" en tête des charts britanniques 37 ans après sa sortie.