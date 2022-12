Vous le savez, le groupe a été découvert par une toute nouvelle génération de fans grâce à la présence du titre "Master of Puppets" dans la bande originale de la série "Stranger Things".

Metallica a même sorti en août une collection spéciale de T-shirts autour du thème de la célèbre série. Et juste avant que le groupe ne monte sur la scène du Lollapalooza à Chicago et diffuse sur écran géant la fameuse scène où Eddie Munson (l’acteur Joesph Quinn) joue son solo désormais culte sur "Master of Puppets", l’acteur a par ailleurs eu la chance de rencontrer tous les membres du groupe.

Le titre est devenu tellement populaire que Tom BetGeorge de la chaine Youtube Magical Light Shows a décidé de mettre le paquet en créant une décoration époustouflante avec des tas de drones, de lumières. Il propose une infrastructure de plus de 120m de haut inspirée par Stranger Things et "Master of Puppets" de Metallica. Ses efforts ont même été salués par le groupe Metallica qui a partagé la vidéo sur Twitter.