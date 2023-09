Metallica reporte un concert après que le chanteur James Hetfield a annoncé qu’il était malade

Ils ont aussi ajouté que les billets seraient honorés à la nouvelle date.

Selon l’Arizona Republic, James Hetfield aurait lutté contre des problèmes vocaux tout au long de leur concert de vendredi (1er septembre) au stade et aurait fait participer le public à la plupart des chants. Le groupe a également terminé la soirée plus tôt, en supprimant 'The Day That Never Comes' et 'Master Of Puppets' de la setlist.

Après cette date reprogrammée en Arizona, Metallica ne remontera sur scène que le 8 octobre, à l’occasion du festival Power Trip à l’Empire Polo Club d’Indio, en Californie.