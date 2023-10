Metallica réédite ses cinq premiers albums en vinyle coloré limité

Chaque mois, de novembre 2023 à mars 2024, Metallica sortira l'un de ses cinq albums classiques.

Kill 'Em All' sortira d'abord le 3 novembre. Il sera pressé sur un vinyle coloré 180g "Jump In The Fire engine Red" en édition limitée et comportera une version audio remastérisée de 2016.

Ride The Lightning suivra le 1er décembre et sera pressé sur un vinyle coloré de 180g 'Electric Blue' en édition limitée. Il contiendra également la version remastérisée de 2016. Master of Puppets arrivera le 5 janvier et sera pressé sur un vinyle coloré de 180g 'Battery Brick' en édition limitée ; il contiendra le son remasterisé de 2017.

L'album ...And Justice for All sortira le 2 février sous la forme d'un coffret 2LP pressé sur un vinyle de couleur 180g "Dyers Green" en édition limitée, avec l'audio remastérisé de 2018. Le Black Album sera le dernier à sortir le 1er mars. Il sortira sous la forme d'un double LP pressé sur un vinyle de couleur 180g "Some Blacker Marbled", en édition limitée, avec l'audio remastérisé de 2021.

Toutes les infos ici.