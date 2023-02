Metallica récolte 3 millions de dollars grâce à un concert pour son œuvre caritative

Metallica a confirmé qu’en plus d’une très bonne année 2022 pour leur fondation "All Within My Hands", le groupe a récolté près de 3 millions de dollars grâce à son concert annuel donné le 16 décembre dernier.

La totalité de cet argent est directement reversée à la fondation qui soutient les communautés dans le besoin au niveau de l’éducation, de la lutte contre la faim, et qui vient en aide lors de nombreux aléas de la vie quotidienne.

"All Within My Hands" a été formé en 2017 et symbolise beaucoup pour les membres de Metallica, qui souhaitent ainsi rendre la pareille à une communauté qui les soutient depuis toujours.

Le show du 16 décembre à Los Angeles comportait de nombreux invités. C’est Jimmy Kimmel qui présentait la soirée qui s’est ouverte sur une prestation de Greta Van Fleet et St. Vincent. L’acteur Robert Downey Jr. a ensuite introduit le concert de Metallica.

Peter Delgrosso, le directeur exécutif d’All Within My Hands, a déclaré : "Les fonds récoltés lors du concert et de la vente aux enchères Helping Hands auront un impact durable sur la capacité d’All Within My Hands à développer son initiative "Metallica Scholars", à lutter contre la faim et à apporter son aide en cas de catastrophe naturelle. L’événement de Los Angeles a été la plus grande collecte de fonds de notre histoire, et nous apprécions profondément la générosité de toutes les personnes impliquées. Nous n’aurions pas pu atteindre ces résultats autrement."