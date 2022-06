La question se pose pour la venue du groupe à Rock Werchter le 1er juillet : quelle sera la setlist ?

Voici ce qu’a joué Metallica vendredi dernier au Pinkpop Festival :

Whiplash

Creeping Death

Enter Sandman

Harvester of Sorrow

Trapped Under Ice

Bleeding Me

Sad but True

Dirty Window

Wherever I May Roam

For Whom the Bell Tolls

Moth Into Flame

Welcome Home (Sanitarium)

Seek & Destroy

Rappels :

Metal Militia

One

Master of Puppets

En attendant cette prestation, réécoutez notre émission spéciale Metallica que Marie-Amélie Mastin et Cyril Wilfart vous ont concoctée pour célébrer les 40 ans du groupe :