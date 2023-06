Metallica profite de son passage au Download Festival pour offrir plus de 45.000 euros aux sans-abri

Poursuivant leur action caritative pendant leur longue tournée de deux ans, le groupe a fait un don important à l’association caritative Help The Homeless, basée à Leicester, par l’intermédiaire de sa fondation All Within My Hands.

Help The Hopeless soutient "l’éducation des travailleurs, la lutte contre la faim, les secours en cas de catastrophe et d’autres services locaux essentiels".

Le fondateur de l’association, Arif Voraji, s’est confié à la BBC à propos de ce don : "J’ai commencé à suivre leur fondation sur les réseaux sociaux il y a quelques années et à signaler notre travail, mais c’est tout. "

"Puis j’ai reçu un courriel d’eux m’informant qu’ils jouaient au Download, juste en bas de la route, à Castle Donington, et qu’ils voulaient soutenir des associations caritatives locales. C’était incroyable et j’étais un peu abasourdi. C’est arrivé au bon moment, alors que les choses semblaient mal engagées".

Voraji ajoute : "Nous avons constaté une baisse massive des dons du public et des entreprises, en même temps qu’ une augmentation de la demande de 100% pour notre banque alimentaire et nos autres services alimentaires, et ce ne sont pas seulement des individus qui viennent nous voir, mais aussi des familles. "

"Cet argent est une bouée de sauvetage pour les personnes vraiment vulnérables. Il nous permettra de continuer à faire ce que nous faisons et d’aider non seulement les sans-abri, mais aussi d’autres personnes en difficulté, des personnes en cours de rétablissement, des personnes qui viennent d’emménager dans un nouveau logement. "

"Il nous aidera aussi à faire face aux coûts quotidiens de fonctionnement de l’organisation caritative et à garder les lumières allumées. "