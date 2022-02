Metallica prépare les rééditions de "Load" et "reload"

Metallica continue sa collection complète de rééditions de ses albums.

Après la dernière en date, celle de Metallica - alias le Black Album - place au diptyque Load (1996) et Reload (1997).

Et le groupe fait appel à ses fans pour ce nouveau projet : ils rassemblent tous les souvenirs que ceux-ci auraient pu collecter entre août 1995 et septembre 1998 (photos prises par les fans, flyers, tickets, pass pour les backstage, etc…), dans le but de confectionner un parfait box complet .

On a appris la semaine dernière le décès de Jon "Jonny Z" Zazula , fondateur de Megaforce Records.