Metallica partage une vidéo de "72 Seasons" en 8 langues

Metallica a partagé les vidéos officielles des paroles de la plage titulaire de son 12e album studio, 72 Seasons, en huit langues différentes : anglais, espagnol, allemand, français, italien, portugais, japonais et coréen.

Le clip officiel de "72 Seasons", sorti le mois dernier, a été réalisé par Tim Saccenti et filmé à Los Angeles, en Californie, le 12 février.

L’album 72 Seasons sortira le 14 avril sur Blackened Recordings. Produit par Greg Fidelman avec James Hetfield et Lars Ulrich, et d’une durée de plus de 77 minutes, l’album 72 Seasons fait suite à Hardwired… To Self-Destruct sorti en 2016.