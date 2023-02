Dans le communiqué qui accompagnait la sortie de ce single, le groupe parle d’un titre qui s’attaque "à ce mot tabou qu’est le suicide".

"L’intention est de communiquer autour de cette noirceur que l’on ressent à l’intérieur. Il serait ridicule de croire qu’il faut nier ces pensées. Je crois qu’un jour ou l’autre, tout le monde y a pensé. Y faire face permet d’éviter ces non-dits. Si c’est une expérience humaine, nous devrions pouvoir en parler. Vous n’êtes pas seul."

Metallica a récemment confirmé qu’en plus d’une très bonne année 2022 pour sa fondation "All Within My Hands", le groupe a récolté près de 3 millions de dollars grâce à son concert annuel donné le 16 décembre dernier.

La totalité de cet argent est directement reversée à la fondation qui soutient les communautés dans le besoin au niveau de l’éducation, de la lutte contre la faim, et qui vient en aide lors de nombreux aléas de la vie quotidienne.

On a appris la semaine dernière qu’une partie de ces revenus vont servir en Turquie et en Syrie, où un séisme a fait plus de 40.000 morts et d’innombrables blessés.