Metallica ou Blondie en inuit, par Elisapie, voix d’un peuple

Comme de nombreuses communautés autochtones, les Inuits sont hantés par le souvenir des pensionnats qu’ils ont été forcés de fréquenter pendant des décennies, jusque dans les années 1990. Les abus et la maltraitance y étaient monnaie courante, le gouvernement canadien a reconnu "un génocide culturel". "Les témoignages recueillis sur les pensionnats, c’est un enfant éloigné de sa famille très jeune et on essaie d’enlever l’autochtone en lui, c’est très violent", commence Elisapie, qui fut aussi travailleuse sociale avant d’être une artiste et un porte-voix de sa communauté.

Le mal-être des communautés inuites, déracinées, se traduit notamment par un taux de suicide que la chanteuse quadragénaire qualifie de "pandémie de l’Arctique". "Qimatsilunga" ("I want to break free" de Queen) est associé au souvenir d’un de ses cousins, Tayara, qui était un peu plus âgé qu’elle et s’est pendu, faute de trouver sa place.

Ce deuil, ainsi que celui d’autres cousins disparus, est encore à l’origine de "Qaisimalaurittuq", reprise du célèbre "Wish you were here" de Pink Floyd au titre parlant, "Je voudrais que tu sois là".