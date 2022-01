Metallica offre un kit de batterie à un artiste de rue

"Les gars, je vous remercie tellement ", a déclaré l’artiste Anthony Eugene Sheriff selon NBC Los Angeles. "Merci d’avoir pris le temps et d’avoir mobilisé l’argent pour me soutenir et m’aider. Je vous adore pour ça. "

En réponse, Metallica a tweeté : "C’est un honneur pour nous de pouvoir aider un confrère. Keep the music going, Sheriff Drumman !"