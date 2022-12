Metallica met les fans en garde contre de fausses crypto monnaies liées au groupe

Metallica a mis ses fans en garde contre des arnaques liées aux crypto-monnaies qui sont apparues depuis l’annonce du nouvel album, 72 Seasons.

Un homme de 51 ans vivant à Manhattan a été escroqué via une fausse chaîne YouTube de Metallica et invité à transférer environ 25.500 dollars en bitcoins vers un site inconnu.

Le groupe a écrit : "Après les nouvelles excitantes de la semaine dernière concernant notre nouvelle chanson, notre nouvel album et notre nouvelle tournée, le côté hideux des médias sociaux a malheureusement fait son apparition. Beaucoup d'entre vous nous ont fait part de l'existence de chaînes YouTube et de flux en direct, ainsi que de sites Web, prétendant offrir des cadeaux Metallica sous forme de cryptos, en lien avec nos annonces de la semaine dernière."

" Soyons aussi clairs que possible. Ce sont des arnaques. Elles sont diffusées par de fausses chaînes YouTube qui se font passer pour les nôtres et vous réorientent toutes vers des sites Web que nous ne gérons pas. N'oubliez pas que tous nos canaux de médias sociaux officiels sont vérifiés. Recherchez toujours une vérification officielle avant de croire que quelque chose de fou et d'extravagant est vrai. Nous remercions tous ceux d'entre vous qui ont été vigilants en signalant ces flux en direct à YouTube et à nous... s'il vous plaît , n’arrêtez pas!"

Le communiqué énumère ensuite les comptes officiels de Metallica sur les médias sociaux, avant de donner un dernier conseil : "Familiarisez-vous avec les symboles qui indiquent une chaîne officielle et signalez tout ce qui semble être une arnaque !".

Le canal Reddit r/Metallica a surveillé l'activité, qui utilise de fausses URL et de faux noms de comptes et promet de doubler les investissements en bitcoins des utilisateurs "pour fêter l’arrivée du nouvel album et de la tournée". Plusieurs fans se seraient déjà fait avoir.