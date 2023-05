Metallica : les photos des premiers concerts à Amsterdam

Le M72 World Tour 2023-2024 de Metallica est officiellement lancé. Le groupe a entamé cette tournée de deux ans par deux concerts à Amsterdam, avec des sets entièrement différents chaque soir.

Notre animateur Cyril Wilfart s’était rendu à la première date jeudi soir pour partager avec vous ses impressions à lire ici.

Le 27 avril, Metallica a interprété 16 chansons, dont trois de 72 Seasons, Ride the Lightning, Master of Puppets et The Black Album.

Comme annoncé, le groupe n’a répété aucun titre de la première soirée lors du deuxième concert (29 avril), au cours duquel il a également interprété 16 chansons en terminant par "Enter Sandman".

Metallica continuera à donner deux concerts avec des setlists uniques sur deux soirs dans chaque ville tout au long de la tournée.

Les premières parties seront assurées par Pantera, Wolfgang Van Halen’s Mammoth WVH, Five Finger Death Punch, et bien d’autres.

Découvrez quelques photos de cette première étape que le groupe a partagé sur ses réseaux sociaux :