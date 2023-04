Metallica : les membres ne pouvaient pas regarder Mick Jagger des Rolling Stones pendant leurs concerts communs

Lars Ulrich a révélé que Metallica avait reçu l’ordre de ne pas regarder Mick Jagger dans les yeux lors de leur première partie des Rolling Stones.

Metallica a joué deux fois avec les Stones au SBC Park (aujourd’hui Oracle Park) dans leur ville natale de San Francisco les 13 et 15 novembre 2005. C’était la première fois qu’ils se produisaient en tant qu’invités spéciaux depuis 1992, et à l’époque, Ulrich avait décrit cette opportunité comme "un honneur et un privilège".

Mais dans une nouvelle interview accordée à Bill Maher dans le cadre de son podcast Club Random with Bill Maher, le batteur danois révèle que lui et ses coéquipiers avaient reçu l’ordre de ne pas regarder le chanteur Mick Jagger dans les yeux lorsqu’il entrait dans les coulisses du stade.

"À l’époque, nous avions donné des concerts avec Deep Purple, AC/DC, quelques autres groupes, tous les groupes dont j’avais des posters sur mon mur quand j’étais enfant, et la dernière case à cocher était celle des Stones", explique Ulrich à Maher.

"Nous sommes donc assis en coulisses et – et ce n’est en aucun cas un jugement sur les Stones, il s’agit plutôt de nous – à un moment donné, un assistant personnel ou quelque chose comme ça arrive et dit : "Mick Jagger va passer ici dans quelques minutes, il va aller dans sa salle de sport privée dans son camion, et il va s’échauffer avant le concert. Quand il passera ici, ne le regardez pas dans les yeux et ne lui parlez pas".

Nous sommes assis là et nous nous demandons : "Quoi ? Il a un camion avec une salle de sport portable à l’intérieur ? Il y va et s’échauffe pendant 30 à 45 minutes avant de monter sur scène ? Hahaha, Oh mon Dieu ! Maintenant, devinez qui a un camion avec une salle de sport à l’intérieur ? Devinez qui a un vélo Peloton sur la route ? Devinez qui a un chef qui se promène et nous prépare des boissons protéinées et toutes sortes d’autres choses désagréables ?"

À ce moment-là, Maher l’a interrompu et lui a suggéré que le point le plus important ici n’est pas que Jagger s’échauffait avant les concerts, mais que les autres avaient pour instruction de ne pas le regarder dans les yeux. Lars Ulrich a déclaré ensuite que le seul contact que le groupe avait été autorisé à avoir avec les Stones consistait à se faire prendre en photo avec eux alors qu’ils se dirigeaient vers la scène.

Il ajoute : "J’ai fait des rêves, je me suis dit qu’on allait jouer avec les Rolling Stones et que je passerais tout mon temps dans la chambre d’hôtel de Keith Richards, assis à l’une de ces fêtes légendaires jusqu’à neuf heures du matin : Je serai le dernier à partir ! Ce n’était pas exactement comme ça".

"Je vais toujours saluer les artistes qui assurent la première partie de nos concerts : Je les regarde dans les yeux, je leur demande s’ils ont besoin de quelque chose. C’est humain, si quelqu’un vient jouer sur la scène de Metallica, je veux qu’il se sente comme chez lui."

Regardez l’interview complète de Lars Ulrich ci-dessous :