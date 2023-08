Metallica : les images du premier concert de la tournée M72 aux USA

Metallica a donné le coup d’envoi de la partie nord-américaine de sa tournée mondiale 2023-2024 "M72 World Tour" le vendredi 4 août au MetLife Stadium d’East Rutherford, dans le New Jersey.

Le groupe a été rejoint sur l’affiche par d’autres grands noms comme Pantera et Mammoth WVH (menés par Wolfgang Van Halen).

Dans le cadre de cette tournée, Metallica se produira en deux soirées dans chaque ville, avec des groupes en première partie différents chaque soir. Ils seront de retour au MetLife le dimanche 6 août, avec Five Finger Death Punch et Ice Nine Kills en première partie.

Le groupe se produit en rond, sur une scène circulaire au milieu du stade, avec quelques fans dans le "Snakepit", tout comme c’était le cas chez nous en Europe, notamment à Amsterdam, un concert auquel notre animateur Cyril Wilfart avait assisté.

Tout comme pour le concert en Hollande, c’est Mammoth WVH qui a lancé les festivités avec un set de sept chansons.

La nouvelle formation de Pantera a ensuite pris place sur scène, les membres originels, Philip Anselmo et Rex Brown, étant rejoints par le guitariste Zakk Wylde et le batteur Charlie Benante, qui remplacent respectivement Dimebag Darrell et Vinnie Paul. Phil Anselmo et ses acolytes se sont lancés dans un set rempli de classiques tels que "A New Level", "Mouth for War", "Walk" et "Cowboys From Hell". Au milieu du concert, un hommage vidéo à Dime et Vinnie a été diffusé sur la bande-son de "Cemetery Gates", comme ce fut le cas au Graspop, où l’équipe Metal était présente en juin dernier.

C’était ensuite au tour de Metallica de faire vibrer le stade. James Hetfield et ses acolytes ont commencé par "Creeping Death", suivi de "Harvester of Sorrow", "Holier Than Thou" et "King Nothing". Ils ont présenté trois chansons de leur nouvel album, 72 Seasons, dont la plage titulaire, "If Darkness Had a Son", et la première en live de "Shadows Follow".

Parmi les autres classiques joués au cours de ce set de 16 chansons, citons "Fade to Black", "Nothing Else Matters" (qui a dû être redémarré après que Kirk Hammett ait raté l’intro), "Sad but True", "Battery" et "Fuel" (avec un grand spectacle de pyrotechnie). La soirée s’est terminée par "Seek & Destroy" et "Master of Puppets".