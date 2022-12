Metallica : les coulisses du clip de "Lux Æterna"

La semaine passée, Metallica a publié des vidéos de "Lux Æterna", dans plusieurs langues différentes : anglais, japonais, allemand, espagnol et portugais.

"Lux Æterna" est le premier extrait du 12ème album studio de Metallica, 72 Seasons, qui sortira le 14 avril 2023 sur le label Blackened Recordings. Produit par Greg Fidelman avec James Hetfield et Lars Ulrich, et d’une durée de plus de 77 minutes, l’album de 12 titres est la première sortie de nouveaux morceaux du groupe depuis Hardwired… To Self-Destruct de 2016.

James Hetfield a récemment déclaré à propos de "Lux Æterna" : "C’est une chanson optimiste, rapide et joyeuse, je dirais – très représentative de la New Wave Of British [Heavy] Metal, avec un riff qui marque un retour aux années 80. C’est juste amusant et ça me fait bouger. C’était fun de faire la vidéo, d’enregistrer cette chanson qui nous est venue naturellement, tant au niveau de l’écriture que de l’interprétation. Comme je l’ai dit, l’esprit est très proche du début des années 80 pour nous."

Quant à l’inspiration pour le titre de l’album 72 Seasons, Hetfield a expliqué : "72 Seasons est inspiré d’un livre que je lisais sur l’enfance, essentiellement, du point de vue d’un adulte. Et 72 saisons, c’est en fait les 18 premières années de votre vie. Comment évoluer, grandir, mûrir et développer ses propres idées et son identité après ces 72 premières saisons ? Certaines choses sont plus difficiles que d’autres – vous savez, il y a des choses que vous ne pouvez pas oublier et qui vous accompagnent pour le reste de votre vie, et d’autres choses que vous pouvez rembobiner et refaire dans votre vie. C’est ce qui est vraiment intéressant pour moi, c’est la façon dont vous êtes capable d’aborder ces situations en tant qu’adulte et de mûrir."

Il poursuit : "Il y a eu beaucoup d’obscurité dans ma vie et dans notre carrière, avec toutes les choses qui nous sont arrivées, mais il faut garder un sentiment d’espoir, toujours garder de la lumière dans cette obscurité… Sans obscurité, il n’y a pas de lumière, et être capable de se concentrer un peu plus sur la lumière dans la vie au lieu de ruminer tout ce qu’il s’est passé d’horrible est constructif. Il y a beaucoup de bonnes choses qui se passent dans la vie – se concentrer sur celles-là, ça aide à équilibrer sa vie. Et il n’y a pas de sens unique à cela – chacun a un certain sens de l’espoir ou de la lumière dans sa vie, et, évidemment, la musique est le mien. Cette chanson parle spécifiquement d’un rassemblement de personnes lors d’un concert et de la possibilité de ressentir la joie, la vie et l’amour qui émanent de la musique, de la famille et de la parenté, et d’un sentiment d’élévation."