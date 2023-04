Metallica : le nouvel album sort aujourd’hui !

James Hetfield avait déjà expliqué le sens du titre de l’album, 72 Seasons : "Ce sont les premières 18 années de nos vies au travers de nos vrais et nos faux. C’est le concept du "nous sommes ce que nous sommes" inculqué par nos parents. Un éventuel "classement" du type de personnalité que nous avons. Je pense que le plus intéressant là-dedans, c’est l’analyse de ces croyances bien ancrées et comment elles affectent notre perception du monde actuel. La plus grande partie de notre vie d’adulte consiste à reproduire ou à réagir à ces expériences que nous avons eues étant enfants. Être prisonniers de notre enfance ou briser ces chaînes que nous portons ?".

Et plus récemment, le chanteur est revenu sur les paroles de la plage titulaire. Lorsqu’on lui a demandé si ce concept lui a été inspiré par sa vie d’enfant ou sa vie de parent d’enfants, James répond : "Eh bien, '72 seasons' en tant que concept, c’est un peu comme si nous étions des enfants. Au départ, on partait sur les '72 saisons de chagrin', mais j’ai laissé tomber ce côté pessimiste parce que les 18 premières années de la vie ne sont pas faites que de chagrin, même si nous avons tendance à nous concentrer sur cela dans notre vie d’adulte. On se dit : "je dois réparer toutes les merdes qui n’allaient pas quand j’étais enfant". Mais il y a aussi eu de bonnes choses, donc " 72 saisons ", chacun l’interprétera en fonction de sa propre histoire, de ce qu’ont été ces 72 saisons et de ce qu’elles signifient pour lui aujourd’hui.

Lire la suite.

Metallica a partagé les vidéos officielles des paroles de "72 Seasons" en huit langues différentes : anglais, espagnol, allemand, français, italien, portugais, japonais et coréen.

Un concours s’adressant aux fanfares de tous niveaux a aussi été lancé cette semaine et récompensera les musiciens qui feront les meilleures reprises de classiques de Metallica.

Et voici l’interprétation de "Lux Æterna" dans l’émission "Jimmy Kimmel Live !" :