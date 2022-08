Metallica : le groupe metal qui a vendu le plus de tickets en 40 ans !

Vous lisez bien, Metallica est le groupe metal qui, ces 40 dernières années, a vendu plus de tickets que tous les autres artistes du genre, selon Pollstar.

Le groupe formé en 1981 à Los Angeles par James Hetfield et Lars Ulrich a vendu 19,468,173 tickets en 40 ans. Ces statistiques ont été calculées uniquement pour des concerts où Metallica était seul à l'affiche, et ne reprend donc pas les festivals où il était en tête du line-up.

Depuis la création de Pollstar, seulement 5 artistes ont vendu plus de tickets que Metallica : il s'agit, dans l'ordre, de U2, Dave Matthews Band, les Rolling Stones, Bruce Springsteen and the E Street Band et Elton John.

Le rapport a également classé les artistes en terme de bénéfices au box-office. En tête : les Rolling Stones, qui ont rapporté 2,165,280,638 de dollars en 40 ans avec 22,137,799 tickets vendus. Metallica sont quant à eux en 9e position dans ce classement, ayant gagné 1,219,599,179 de dollars grâce aux tournées, ce qui est plus important que Paul McCartney, en 10e place avec 1,193,812,645 de dollars.

Dans cette liste, Guns N' Roses sont en 23e place, AC/DC en 27 et Iron Maiden en 44.

Le rapport peut être lu dans son intégralité ici

Voici déjà quelques chiffres :