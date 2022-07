Ce mardi 2 août à 22h10 sur La Trois en TV, Fanny Gillard vous propose ce documentaire d’une heure sur la réalisation de l’album de Metallica intitulé " Metallica ", mieux connu aujourd’hui sous le titre " The Black Album ".

L’album éponyme de Metallica, cinquième de la formation, est sorti le 12 août 1991 et est son plus grand succès commercial. On y retrouve les classiques "Enter Sandman", la ballade "Nothing Else Matters" ou encore "The Unforgiven".