Metallica : Lars Ulrich récompensé au Danemark

L’année passée, Lars Ulrich avait par ailleurs partagé son amour pour ses racines danoises : "Quand je vois comment le monde tourne en ce moment, je me sens de plus en plus danois et en accord avec mes racines danoises", avait-il déclaré en mars 2021.

"J’aime l’Amérique", a poursuivi le batteur de Metallica. "J’y vis depuis plus de 30 ans, il y a presque 40 ans maintenant que j’ai emménagé ici, mais pour autant, je ne renie pas mes origines, et bien au contraire, j’en suis fier et heureux."

"Les gens me demandent "ah, tu vas retourner vivre au Danemark ? [avant la réélection de Donald Trump en 2016, Lars Ulrich avait annoncé qu’il retournerait y vivre s’il était réélu avant de se raviser] Mais je suis très heureux de vivre à San Francisco. J’aime la mentalité de la Bay Area et l’énergie créative qui habite le lieu. C’est ici que les gens inventent le futur, même au niveau technologique. Mais je dois avouer que je laisse plus de place aujourd’hui à la culture et l’histoire du Danemark qui continuent à façonner qui je suis aujourd’hui. "