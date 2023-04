Metallica lance un concours de fanfares

Les fanfares de tous niveaux sont invitées à concourir pour plus de 150.000 dollars en créant "leurs performances les plus excitantes, les plus uniques et les plus impressionnantes de certaines des chansons les plus appréciées du groupe".

Les groupes qui s’inscrivent via le site web de Metallica pour les fanfares auront accès à une bibliothèque de partitions pour fanfares. Parmi les chansons qui y figurent, on retrouve certains des plus grands succès de Metallica : "Creeping Death", "Enter Sandman", "Fade to Black", "For Whom the Bell Tolls", "Fuel", "Hit the Lights", "Lux Æterna", "Master of Puppets", "One", "Sad but True", "Seek & Destroy", "The Unforgiven" et "Wherever I May Roam".

il existe cinq niveaux de compétition : Collegiate Division 1 (75.000 dollars de prix), Collegiate Division 2 (4000 dollars) et High School (15.000 dollars). Chaque catégorie sera réduite à cinq finalistes par des juges professionnels, et Metallica sélectionnera lui-même les gagnants. Les fans pourront également choisir leurs favoris, en désignant des gagnants distincts pour les niveaux Collegiate (10.000 $) et High School (10.000 $).

Le gagnant de chaque catégorie remportera des instruments de musique et du matériel pour le programme de son école, fournis par Metallica et d’autres sponsors.