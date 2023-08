Metallica lance son podcast officiel

On découvre aujourd’hui le premier épisode de "The Metallica Report", un nouveau podcast qui propose des mises à jour hebdomadaires sur l’actualité du groupe.

Diffusé directement depuis le siège du groupe en Californie du Nord, "The Metallica Report" sera animé par deux des membres les plus proches de la famille Metallica : Steffan Chirazi, dont l’histoire avec le groupe remonte aux années 80, lorsqu’il était journaliste et s’étend jusqu’à son rôle actuel de rédacteur en chef du magazine en ligne du groupe, So What ! et Renée Richardson, directrice de la fondation caritative All Within My Hands et personnalité radio bien connue de la région de la Baie de San Francisco.

Dans chaque épisode, Steffan et Renée tiendront les auditeurs informés des dernières nouvelles et mises à jour en provenance du QG de Metallica, ainsi que des dépêches en provenance de la tournée "M72" qui continue de faire son chemin à travers le monde. Des "mini-fictions" de "The Report" offriront des informations exclusives sur les coulisses et des interviews avec l’équipe de tournée, les artistes des affiches et des t-shirts, les fans, et même James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett et Robert Trujillo eux-mêmes.

En plus de l’actualité, "The Metallica Report" répondra aux demandes des auditeurs qui sont encouragés à soumettre leurs questions, et Steffan et Renée feront de leur mieux pour y répondre chaque mercredi.