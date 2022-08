Metallica lance son merchandising "Stranger Things"

Le groupe sort aujourd’hui une collection spéciale de T-shirts autour du thème de la célèbre série Stranger Things.

Si vous parcourez souvent notre chronique du Journal du Rock sur Classic 21, vous n’êtes sans doute pas sans savoir que le titre "Master of Puppets" cartonne en ce moment grâce à la série américaine qui l’a utilisé dans son tout dernier épisode.

Et aujourd’hui, le groupe a souhaité faire un petit clin d’oeil à la série en proposant des T-shirts arborant le logo de Metallica et celui du logo du Hellfire Club. Pour ceux qui n’auraient pas vu la série, le personnage d’Eddie Munson fait partie d’un club de Donjons et Dragons à l’école de Hawkins, le Hellfire Club. C’est lui qui joue le fameux solo de "Master of Puppets" dans une des scènes finales de la série.

Et voici le résultat de cette "fusion" de l’univers de Metallica et celui de Stranger Things :