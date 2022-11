Metallica : l’album du lockdown qui aurait pu fuiter…

C’est encore David Turner qui est à la manœuvre pour la réalisation de la pochette. Il avait déjà travaillé sur les visuels de Death Magnetic, Through The Never, S&M2, et Hardwired.

James Hetfield explique quant à lui le sens du titre de l’album, 72 Seasons : "Ce sont les premières 18 années de nos vies au travers de nos vrais et nos faux. C’est le concept du "nous sommes ce que nous sommes" inculqué par nos parents. Un éventuel "classement" du type de personnalité que nous avons. Je pense que le plus intéressant là-dedans, c’est l’analyse de ces croyances bien ancrées et comment elles affectent notre perception du monde actuel. La plus grande partie de notre vie d’adulte consiste à reproduire ou à réagir à ces expériences que nous avons eues étant enfants. Être prisonniers de notre enfance ou briser ces chaînes que nous portons ?".

Voici la tracklist de l’album :

72 Seasons

Shadows Follow

Screaming Suicide

Sleepwalk My Life Away

You Must Burn !

Lux Æterna

Crown of Barbed Wire

Chasing Light

If Darkness Had a Son

Too Far Gone ?

Room of Mirrors

Inamorata

Les préventes de l’album démarreront ce mercredi 30 novembre.