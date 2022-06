Metallica : Kirk Hammett massacre l'intro de "Nothing else matters"

Le guitariste de Metallica, Kirk Hammett, a bâclé l'introduction du classique "Nothing Else Matters" lors d'un concert du groupe à Boston.

C'est toujours assez gênant quand un musicien fait une grosse erreur sur scène. Mais nous vivons tous des moments difficiles, et même les musiciens les plus expérimentés ne sont pas à l'abri de faire des bêtises. C'est exactement ce qui s'est passé ce week-end, lorsque Metallica est apparu à un festival et que le guitariste Kirk Hammett a raté l'introduction de "Nothing Else Matters".

Cet incident inhabituel pour le guitariste a eu lieu dimanche dernier lors du concert de Metallica au festival Boston Calling à Allston dans le Massachusetts.

Après avoir joué autour quelques accords de guitare du titre "More Than A Feeling" de Boston, Kirk Hammett passe ensuite aux notes d'ouverture de la puissante ballade du Black Album de Metallica, "Nothing Else Matters". Mais assez inexplicablement, le guitariste se plante complètement. Au lieu de continuer – car vraiment, ce n'était pas le genre d'erreur dont il aurait pu facilement revenir – Kirk Hammett se jette au sol avec humour avant de s'excuser.

S'adressant au public, il déclare : "Désolé, les gars. Vous êtes tellement géniaux. J'ai été distrait par votre enthousiasme", avant de redémarrer la chanson et de l'exécuter correctement.

Découvrez les images de ce moment insolite ci-dessous :