Metallica : Kirk Hammett déclare qu’il avait "prévenu tout le monde" des dangers du streaming

Le guitariste de Metallica a expliqué que le "business model" des plateformes de streaming était bancal, et qu’il en avait déjà parlé aux prémisses de ces nouveaux formats.

"Nous avions averti tout le monde que ça allait arriver. On avait dit à tout le monde que l’industrie musicale allait perdre 80% de ses gains, de son pouvoir et de son influence. Quand ces grands changements surviennent, soit vous secouez la cage comme des fous et n’obtenez rien, soit vous avancez."

"Il y a clairement une nouvelle manière de diffuser la musique. Mais ce n’est pas aussi performant qu’à l’époque avant Napster. Mais voilà, on est bloqués là-dedans. Il faudrait pouvoir trouver des compromis pour pouvoir se rassembler, ou alors trouver un tout nouveau modèle."

Spotify est, par exemple, sous le feu des critiques pour son manque d’estime quand il s’agit de rétribuer les artistes. Des célébrités telles que Tony Visconti, David Byrne et David Crosby se sont déjà exprimées en défaveur de cette plateforme.

Visconti avait expliqué son dégoût face aux paiements ridicules des artistes : "Spotify est dégoûtant par rapport à l’argent qu’il se fait sur le dos des artistes. Si vous obtenez 12 millions de streams, vous pouvez presque vous offrir un lunch pour deux personnes. C’est ridicule, je ne comprends pas pourquoi c’est toléré. Spotify ne fait rien pour soutenir la culture de la musique."

David Crosby avait quant à lui déclaré : "Je n’aime pas les services de streaming, car ils ne nous rétribuent pas correctement. Les proportions sont mauvaises. Ils font des milliards de dollars et ils ne nous payent que quelques pennys…"

