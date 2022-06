Metallica jouera bien à Rock Werchter !

"Show is On" : Le festival Rock Werchter annonce bel et bien le concert de Metallica ce vendredi premier juillet.

Les Belges seront plus chanceux que les Suisses : le groupe n’avait pu monter sur scène de Frauenfeld suite à un test covid qui s’était révélé positif pour l’un des membres de la "famille Metallica". Le concert a dû être annulé, sans report possible et le doute planait quant à la participation de Metallica sur la plaine de Werchter, même si le promoteur gardait espoir.

Dénouement positif donc pour les fans des Four Horsemen qui pourront profiter d’un show ce vendredi soir.