Metallica joue son dernier single en live pour la première fois

C’est au cours du 3e concert annuel de l’œuvre caritative "Helping Hands" que Metallica a dévoilé pour la première fois en live le single "Lux Aeterna".

Le show se tenait au Microsoft Theater à Los Angeles ce vendredi 16 décembre et on y a même vu le groupe jouer avec la chanteuse St Vincent le titre "Nothing Else Matters".

Le set a démarré avec cinq morceaux en acoustique comme "Blackened", "The Unforgiven", les reprises de Thin Lizzy : "Borderline" et "Whiskey in the Jar" et de UFO, "It’s Killing Me".

Le groupe a ensuite joué ses classiques, "Harvester Of Sorrow", "Holier Than Thou", "Creeping Death", "Enter Sandman" et "Nothing Else Matters", avant d’entamer "Lux Aeterna" pour la première fois dans des conditions live :