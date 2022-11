Metallica joue des extraits des deux premiers albums à la mémoire des Zazula

Cette soirée a permis à Metallica de retrouver l’esprit de 1983. Rappelons que c’est à cette époque-là qu’a démarré cette incroyable carrière, avec le premier album Kill ‘Em All, qui va écrire les premières pages du thrash, et les emmener en tournée avec le groupe britannique Raven.

Cette fois, c’était dans l’autre sens, puisque Raven a ouvert la soirée (avant Metallica) organisée en l’honneur de Jonny et Marsha Zazula, le couple qui avait signé le quartet à l’époque sur son label Megaforce Records.

Megaforce est souvent considéré comme l’élément déclencheur de la carrière de Metallica : les deux premiers albums avaient été signés chez eux (Kill 'Em All en 1983 et Ride The Lightning en 1984) avant que Metallica ne signe avec Elektra.

Dans son autobiographie sortie en 2019, Heavy Tales : The Metal. The Music. The Madness. As Lived By Jon Zazula, il racontait comment tous ces groupes lui avaient fait confiance au fil des années.

"Jonny nous a offert notre première chance à New York, il a sorti nos premiers albums sur son label Megaforce Records, et nous a mis sur la route pour notre première vraie tournée ", a déclaré le groupe dans un communiqué.

"Avec Marsha à ses côtés, Jonny était un mentor, un gestionnaire, un chef de marque et une figure paternelle pour nous tous… nous ne serions pas où nous en sommes aujourd’hui sans eux deux. Malheureusement, nous avons récemment perdu Jonny et Marsha, à un peu plus d’un an d’intervalle."