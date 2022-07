Metallica joue aux côtés d’Eddie Munson de Stranger Things

Metallica s’est joint au buzz que fait actuellement cet extrait de la série Stranger Things, quand le personnage d’Eddie Munson reprend le classique "Master of Puppets" pour attirer des chauves-souris du "Monde à l’envers".

Tout comme c’est le cas pour "Running Up the Hill" de Kate Bush qui connaît une deuxième vie grâce à la série, "Master of Puppets", joué à un moment clé du tout dernier épisode de la saison 4, remonte dans tous les charts du monde.

Metallica a déjà exprimé sa reconnaissance envers les réalisateurs et va aujourd’hui encore plus loin, en proposant un "duo" avec le personnage qui joue la guitare dans la série, Eddie Munson.

Portant chacun un T-shirt du groupe de jeu Donjons & Dragons dans la série, le Hellfire Club, les membres de Metallica jouent chacun leur partie du hit avec les images du moment clé en parallèle :